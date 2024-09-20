新チームで期待される東海大相模の左腕・島村神奈川県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は、２１日にベスト８を懸けて４回戦８試合を行う。ここまで、今夏の神奈川大会８強のシード校のうち桐蔭学園、桐光学園が敗退。公立では横浜清陵、横浜商（Ｙ校）が勝ち残った。夏の甲子園出場の東海大相模は、３回戦で左腕浜岡を軸とした川和に３―２のサヨナラ勝ちと苦戦。４回戦も好左腕芦川を擁する立花学園