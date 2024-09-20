「Kis―My―Ft2」の藤ケ谷太輔（37）と女優の奈緒（29）が19日、都内で行われたダブル主演映画「傲慢と善良」（監督萩原健太郎）の特別試写会に出席した。辻村深月氏（44）の同名小説が原作。マッチングアプリで出会ったカップルを描いた恋愛ミステリー。この日は実際にアプリで出会ったカップル約30組とアプリに関するトークを展開。藤ケ谷はアプリのプロフィルにどんな写真を使うかを聞かれ「映画のポスターを背景にした