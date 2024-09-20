愛チャンピオンS3着シンエンペラー（牡3＝矢作）は予定通り凱旋門賞（10月6日、パリロンシャン）へ。天皇賞・春1着テーオーロイヤル（牡6＝岡田）は横山武との新コンビで京都大賞典（10月6日）へ。宝塚記念3着ベラジオオペラ（牡4＝上村）は横山和とコンビ継続で天皇賞・秋（10月27日、東京）直行。エニフS1着エンペラーワケア（牡4＝杉山晴）は川田とコンビ継続で武蔵野S（11月9日、東京）へ。CBC賞1着ドロップオブライ