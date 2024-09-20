今秋ドラフト上位候補に挙がる最速１５１キロ右腕の報徳学園・今朝丸裕喜投手が１９日、プロ志望届を提出した。今春センバツ準Ｖも、今夏甲子園でまさかの初戦敗退となった右腕は「プロで勝てる投手になりたい」と次の舞台を見据えていた。日本高野連はその他に、今夏甲子園準Ｖに輝いた関東第一・坂井遼投手ら７人を公式ホームページのプロ志望届提出者一覧に掲載。全日本大学野球連盟は最速１５４キロ右腕のびわこ成蹊スポー