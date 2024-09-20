親が高齢となり、子どもが介護を担うことは誰しも想定されるが、親との関係が密接になりやすい一人っ子はその役割を一手に引き受ける可能性が高まる。【図解】増える一人っ子夫婦の子ども数、どう変化?大阪経済大の苫米地なつ帆准教授（家族社会学）は国立社会保障・人口問題研究所の「全国家庭動向調査」のデータ（2003〜18年の4回）を独自に分析。18歳以上の子どもが親と同居している割合は性別や出生順位にかかわらず年々