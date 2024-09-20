男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第1日は19日、兵庫県・有馬ロイヤルGC（7100ヤード、パー72）で行われ、今季3勝の平田憲聖（23＝ELECOM）が11バーディー、1ボギーの62をマークし、10アンダーで首位と1打差の2位と好発進した。23歳301日で年間4勝達成となれば石川遼（18歳17日）、松山英樹（21歳279日）に次ぐ歴代3番目の年少記録となる。宋永漢（ソン・ヨンハン、33＝韓国）が大会コース記録の61で回り、首位に立った。