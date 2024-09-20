【ワシントン時事】ウクライナ大統領府は１９日、ゼレンスキー大統領が来週訪米し、共和党のトランプ前大統領、民主党のハリス副大統領とそれぞれ会談すると発表した。１１月の米大統領選を控え、ロシアの侵攻に対するウクライナの「戦勝計画」を両候補に提示する予定だ。米国はウクライナの最大の支援国だが、トランプ氏は自身が当選すれば「就任前に戦争を終わらせる」と主張。これに対しハリス氏は「トランプ氏はウクライナ