◇大相撲秋場所12日目（2024年9月19日 両国国技館）高安が平戸海を突き出し、2敗を守って大の里と1差に接近した。立ち合いからの突き合いを制し、「中に入られると強い。落ち着いて攻められました」。34歳の元大関に初優勝への期待が高まるが「あと3日ありますから。のびのびやりたい」。この日は母・ビビリタさんの62歳の誕生日。朗報を届けることができ、穏やかな笑みを浮かべた。