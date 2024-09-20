◇サッカーU20女子W杯準決勝日本2―0オランダ（2024年9月18日コロンビア・カリ）サッカーのU―20女子W杯準決勝は18日に準決勝が行われ、日本はオランダを2―0で下して3大会連続の決勝進出を決めた。2大会ぶりの優勝を懸けて、22日（日本時間23日）の決勝で北朝鮮と対戦する。日本はエースのFW松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）が2得点。後半10分に右足ボレーで先制点を決め、同38分に追加点を挙げた。今大会は1得