◇大相撲秋場所12日目（2024年9月19日 両国国技館）単独首位の関脇・大の里が初黒星を喫した。元関脇で優勝経験もある平幕・若隆景に敗れ、初日からの連勝は11でストップ。大関昇進目安の3場所合計33勝へ向け、難敵ぞろいの残り3日間で1勝以上を目指すこととなる。1差で追う2敗勢は、関脇・霧島と平幕・高安の元大関2人となった。大の里を破った若隆景も3敗で優勝戦線に残った。快進撃がついに止まった。取組へ向かう大の