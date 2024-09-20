◇大相撲秋場所12日目（2024年9月19日 両国国技館）若隆景が逆転の寄り切りで大の里に初黒星をつけた。土俵際から寄り返し、突き落とされかけても我慢。再び押されながら土俵際でうっちゃって体を入れ替えた。再三の危機脱出を「俵の中にいる限り、諦めることはない」と振り返った。大関獲りは一昨年春場所での初優勝以降、経験済み。大の里への対抗心を問われ「いや、それより自分の相撲を取ることに集中しました」と