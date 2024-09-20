ラグビー日本代表は、21日に大阪・花園ラグビー場で行われるパシフィック・ネーションズカップ（PNC）決勝フィジー戦登録メンバー23人を発表した。準決勝サモア戦からスタメンに変更はなく、SO立川主将やFB李らが名を連ねた。5年ぶりとなる優勝に向け、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは「フィジーは急成長を遂げているチームだが、とても良いチャレンジになる。我々から戦いを挑むことが大事。ここに尽きる」と気合十分