体操男子でパリ五輪団体総合金メダル獲得に貢献した橋本大輝（セントラルスポーツ）が19日、日本協会が都内ホテルで開催した「体操ニッポン祝勝会」に出席。28年ロサンゼルス五輪について「団体、個人総合の金メダル獲得を目指したい。隣にいる世界王者（岡慎之助）を倒して金メダルを奪取したい」と2冠を目指す意向を初めて語った。東京五輪では個人総合、種目別鉄棒で2冠を達成。右手中指の負傷のため個人総合6位に終わった