本日公開の高橋文哉主演の映画『あの人が消えた』で、謎に包まれていた201号室の住人・巻坂を中村倫也が演じていることが明かされた。【動画】中村倫也演じる201号室の住人・巻坂の姿も！映画『あの人が消えた』予告〈201号室解禁篇〉本作は、クリエイターの水野格が完全オリジナル脚本で挑んだミステリー・エンターテインメント。舞台は、「次々と人が消える」とうわさされるいわくつきのマンション。配達員の青年・丸子は