10月28日〜11月6日開催となる第37回東京国際映画祭の予告編が、本日9月20日より東京都内・近郊の各劇場で上映開始となる。また、ガラ・セレクション部門の全作品が発表された。【動画】『十一人の賊軍』『マルチェロ・ミオ』ほか、ガラ・セレクション全13本の映像も！第37回東京国際映画祭予告編今回の約60秒の予告には、オープニング作品の『十一人の賊軍』（白石和彌監督）とクロージング作品の『マルチェロ・ミオ』（クリ