NY株式19日（NY時間15:01）（日本時間04:01） ダウ平均42081.68（+578.58+1.39%） ナスダック18052.75（+479.45+2.73%） CME日経平均先物37740（大証終比：+850+2.26%） 欧州株式19日終値 英FT100 8328.72（+75.04+0.91%） 独DAX 19002.38（+290.89+1.55%） 仏CAC40 7615.41（+170.51+2.29%） 米国債利回り 2年債 3.596（-0.021） 10年債3.730（+0.026） 30年債4.066