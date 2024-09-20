大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月18日(日本時間19日)マイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ローンデポ・パーク＞ ドジャース・大谷翔平投手（30）が、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場し、初回に49個目の盗塁を決めた。 これで「48本塁打、49盗塁」となり、前人未到の「50本塁打、50盗塁」にまた一歩前進した。チームは11安打で8点を奪って快勝