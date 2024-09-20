[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)※28:00開始<出場メンバー>[アタランタ]先発GK 29 マルコ・カルネセッキDF 4 イサク・ヒエンDF 19 ベラト・ジムシティDF 23 セアド・コラシナツMF 11 アデモラ・ルックマンMF 13 エデルソンMF 15 マルテン・デ・ローンMF 17 シャルル・デ・ケテラーレMF 22 マッテオ・ルッジェーリMF 77 ダビデ・ザッパコスタFW 32 マテオ・レテギ控えGK 28 ルイ・パト