[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](スタッド ルイII)※28:00開始<出場メンバー>[モナコ]先発GK 16 フィリップ・ケーンDF 2 バンデルソンDF 5 ティロ・ケーラーDF 17 ウィルフリード・シンゴDF 22 モハメド・サリスMF 6 デニス・ザカリアMF 7 エリース・ベン・セギルMF 11 マグネス・アクリウシェMF 15 ラミン・カマラMF 18 南野拓実FW 36 ブレール・エンボロ控えGK 50 ヤン・リエナールDF 4 ジョルダン・テゼDF 12 カイオ・