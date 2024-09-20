陸上の日本学生対校選手権第1日は19日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsuで行われ、女子1万メートル決勝で不破聖衣来（21＝拓大4年）が33分12秒79で7位に終わった。5月の関東学生対校選手権以来のレース。スタートから先頭で引っ張ったが、8000メートル過ぎにトップを明け渡した。日本歴代3位の自己記録30分45秒21から大幅に遅れ「順位とタイムは悔しいが、練習からの過程を考えると納得のいくレース。ケガの多い大学4年間だ