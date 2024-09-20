ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第13戦スポニチ杯」は3日目を迎える。注目は12Rだ。進入は枠なりの3対3を想定する。本命は絶好枠の寺田千恵。行き足から伸びは上々で、先手は譲らない。3連勝と絶好調の中田を対抗視。捲り、捲り差しを使い分けて迫る。スピード戦が光る長嶋は艇団を割って浮上。藤堂は冷静に差して。＜1＞寺田千恵足はいいと思う。行き足、伸びに特徴が出ている。出足は来させられないと思うので足