ボートレース桐生のプレミアムG1「第11回ヤングダービー」は3日目を迎える。注目は12Rだ。感触ひと息の羽野だがスタートは決まっている。鋭い踏み込みと格上の旋回力でパワー不足を補い、勝負のイン戦をモノにする。強敵は舟足で上回る井上。2コースから差しに的を絞って迫る。宗行はカドから一撃狙い。連勝で勢いに乗る末永も軽視はできない。手応えは良くないが、レース運びは安定している。＜1＞羽野直也ターン出口で