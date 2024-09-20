園田競馬の「第2回兵庫ジュベナイルカップ」は19日、第11Rの1400メートル戦で争われ、赤岡修次（高知）騎乗の4番人気ラピドフィオーレ（牡2＝田中範）が早めスパートから鋭進し押し切った。同馬は重賞初制覇。管理する田中範師は2019年12月31日の園田ジュニアカップをイチライジンで制して以来となる重賞通算59勝目。2着にキミノハート、3着にはジーニアスレノンが入った。1番人気のマオリは10着に敗れた。これが実力だ。ラピ