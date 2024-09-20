◇欧州CL1次リーグセルティック5―1スロバン・ブラチスラバ（2024年9月19日）欧州チャンピオンズリーグ（CL）1次リーグ6試合が18日に行われ、セルティックが日本人トリオの活躍でスロバン・ブラチスラバに5―1で快勝した。1点リードの後半2分にFW古橋亨梧（29）が追加点を決めれば、同25分には日本代表FW前田大然（26）が続き、両FWが大会初の日本人アベック弾を記録した。同じく森保ジャパンのMF旗手怜央（26）も前田のCL初