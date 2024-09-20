気象台は、午前4時33分に、大雨警報（土砂災害）を美郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・美郷町に発表秋田県では、20日夕方まで土砂災害や河川の増水に、20日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害20日夕方にかけて警戒・浸水20日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間20日明け方□洪水警報20日夕方にかけて警戒■横