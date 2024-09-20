悲願のプレーオフ進出まであと僅か米大リーグ・ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地マーリンズ戦で8-4の勝利を収めた。19日にも12年連続のポストシーズン進出が決定する可能性がある。米記者はこの試合で5打数1安打1盗塁だった大谷翔平投手に関して、とある“悲しい”偉業を明らかにしている。MLB公式のサラ・ラングス記者はこの日の試合前に自身のXで「ショウヘイ・オオタニはMLBで864試合に出場しており、これはポストシ