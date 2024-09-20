ロシアのプーチン大統領は19日、ウクライナへの侵攻などに使われるドローン（無人機）の今年の国内生産を昨年の10倍の約140万機に増やす考えを明らかにした。第2の都市サンクトペテルブルクから、オンラインで開かれた関係政府高官や軍需産業関係者らとの会議で話した。プーチン氏はさらに、ドローンの研究と開発、生産を一括して行う施設を2030年までに全国48カ所に作る計画も明らかにした。また、ドローンの生産には軍需関連