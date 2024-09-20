【9R】予選は目下4連勝と好調をアピールする林慶次郎。叔父に林一郎氏（46期＝引退）、父であり師匠の林孝成氏（59期＝引退）、そして兄・林大悟（109期）、弟の林昴（119期）を持つ競輪一家だ。4月F1以来の当地戦に挑む林は「疲れはそれほど感じないし脚は大丈夫」と自身の体調面を笑顔で分析する。予選5連勝を狙う林の当面の敵は佐々木吉と小川だが、持ち点104.59と上昇傾向にある林が力で圧倒する。番手の梅崎に別線か