嵐・相葉雅紀（４１）が朗読劇に初挑戦することが１９日、分かった。１０月１９、２０日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される音楽朗読劇「ＴＨＡＮＡＴＯＳ〜タナトス〜」に天才心理学者役で出演する。同作はソニーミュージックグループの「ｒｏｏｍＮＢ」が劇作家・演出家の藤沢文翁氏と立ち上げた音楽朗読劇ブランド・ＲＥＡＤＩＮＧＨＩＧＨの新プロジェクトによる公演。２０年に豪華声優キャスト