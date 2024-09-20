気象台は、午前4時14分に、大雨警報（土砂災害）を大仙市、仙北市に発表しました。また洪水警報を秋田市、由利本荘市、大仙市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を横手市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・大仙市、仙北市に発表秋田県では、20日夕方まで土砂災害や河川の増水に、20日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害20日夕方