きょうの市場は米株式市場が大幅高となる中でリスク選好の雰囲気が広がっており、ユーロドルは買い優勢の展開となっている。ＮＹ時間に入って伸び悩む場面が見られたものの、１．１１ドル台はしっかりと維持し、上向きのトレンドは堅持している。 ただ、ユーロ圏の景気の先行きに関しては不透明感も根強い。特にドイツ経済に不安が増している。本日は独連銀が月例報告を公表していたが、ドイツ経済は第３四半期