歌舞伎俳優・市川團十郎（４６）の長男・市川新之助（１１）がこのほど、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、大阪松竹座「十月大歌舞伎」（１０月１０〜２６日）で初挑戦する「連獅子」の意気込みなどを語った。＊＊＊新之助は今月６日、初めて一人で歌舞伎の取材会に出席した。父が不在でも、堂々とした態度で「緊張というより、新鮮な体験。楽しかったです」と振り返った。質問の意図を的確に理解して、自分の思いを