秋田県と気象台は、20日午前4時0分に、土砂災害警戒情報を秋田市秋田、秋田市河辺雄和、由利本荘市沿岸に発表しました。＜概況＞大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所