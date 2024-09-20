嵐の相葉雅紀（41）が来月19、20日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される「THANATOS〜タナトス〜」で朗読劇に初挑戦する。19世紀の英ロンドンで、「幽霊船事件」の謎解きに呼ばれた心理学者を中心に繰り広げられるサスペンスストーリー。人気声優の早見沙織（年齢非公表）、大塚明夫（64）とともに“声”で観客を魅了していく。相葉は「初めての挑戦にはなりますが、自分が一観客として感じてきた朗読