歌舞伎俳優・市川團十郎（４６）の長男・市川新之助（１１）がこのほど、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、大阪松竹座「十月大歌舞伎」（１０月１０〜２６日）で初挑戦する「連獅子」の意気込みなどを語った。勇壮な毛振りが注目される歌舞伎舞踊の代表作。仔獅子役で、父・團十郎演じる親獅子と劇中でも親子共演する。憧れの役の一つで「前半はかわいく、後半は格好良く演じたい。お父さんと息をぴったりと合わせるのが