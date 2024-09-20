嵐の相葉雅紀（４１）が、音楽朗読劇「ＲＥＡＤＩＮＧＨＩＧＨｎｏｉｒ（ノアール）」の第２回公演「ＴＨＡＮＡＴＯＳ〜タナトス〜」（１０月１９、２０日・梅田芸術劇場）で朗読劇初挑戦することが１９日、分かった。漂流船で発見された女性が失った記憶を巡って、心理学者と警部が事件解決に挑むサイコサスペンス。天才心理学者役を演じる相葉は「今まで経験したことのないジャンルに参加させていただくことになりました