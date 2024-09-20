デビュー25周年を迎える嵐の相葉雅紀（41）が、朗読劇に初挑戦することが19日、分かった。サイコサスペンス「THANATOS〜タナトス〜」（10月19日から、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）で、天才心理学者を演じる。THANATOSは、room NB（ソニーミュージックグループ）が劇作家、演出家の藤沢文翁氏と立ち上げた音楽朗読劇ブランド、READING HIGHの新プロジェクトとして制作される。物語は、1989年の英ロンドンで起こった