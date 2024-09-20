気象台は、午前3時37分に、大雨警報（土砂災害）を秋田市、由利本荘市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・秋田市、由利本荘市に発表沿岸では、20日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報【発表】・土砂災害20日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間20日明け方■由利本荘市□大雨警報【発表】・土砂災害20日夕方にかけて警戒・浸水