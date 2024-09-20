NY株式19日（NY時間14:05）（日本時間03:05） ダウ平均42133.93（+630.83+1.52%） ナスダック18091.75（+518.45+2.95%） CME日経平均先物37855（大証終比：+965+2.56%） 欧州株式19日終値 英FT100 8328.72（+75.04+0.91%） 独DAX 19002.38（+290.89+1.55%） 仏CAC40 7615.41（+170.51+2.29%） 米国債利回り 2年債 3.604（-0.013） 10年債3.743（+0.040） 30年債4.075