ヨーロッパの東部と中部では、先週からの大雨の影響で甚大な被害が出ていて、ハンガリーの首都・ブダペストでも川が増水し、浸水被害への警戒が強まっています。ポーランドやチェコなどヨーロッパの東部と中部では、先週から数日間大雨となり、橋が崩落したり家が流されたりして、あわせて24人の死亡が確認されました。記者「ハンガリーのドナウ川です。ここは普段は人や車が通る道路ですが、完全に水没してしまっています」甚大な