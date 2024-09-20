◆米大リーグマーリンズ―ドジャース（１９日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日（日本時間２０日午前５時４０分開始予定）、敵地・マーリンズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。１７日（同１８日）に４８号本塁打を放ち、１８日（同１９日）に二盗を決めてここまで「４８発＆４９盗塁」。勝てば自身初のプレーオフ進出が決まる一戦で、前人未到「５０―５０」