敵地・マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場【MLB】マーリンズ ー ドジャース（日本時間20日・マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日、試合開始5時40分）、敵地・マーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる49号本塁打に期待がかかる。勝てば初のポストシーズン出場権を得る。前日17日（同18日）の同戦は「1番・指名打者」で先発出場し、初回に今季49個目の盗塁を決めた。「48本塁打＆