【ユニクロ】では、40・50代の大人女性におすすめの「トップス」が続々とお値下げしている模様。ここでは、今買って秋の間もたっぷりと活用できそうなリネンシャツやカーディガンをピックアップします。リアルバイしたftnアイコンの着こなしポイントにも注目を。色欠けやサイズ欠けしはじめているので、早めにチェックするのが肝心かも。 上質なリネンの着心地のよさと豊富なカラー展開がポイント 【ユニクロ