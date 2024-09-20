１０月２４日に行われるドラフト会議に向けて、複数のＮＰＢ球団がノースカロライナＡ＆Ｔ州立大の強打者、根岸辰昇（たつのり）内野手（２４）をリストアップしていることが１９日、分かった。慶応高（神奈川）の３年時、「５番・中堅」として２０１８年夏の甲子園に出場。佐々木麟太郎内野手がスタンフォード大へ進学表明する５年前、米大学でのプレーを志し、海を渡った有望株だ。異国の地で才能を開花させた左のバットマンに