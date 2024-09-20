きのう夜、横浜市の商業施設で、訪れていた男性が男に脅され、現金およそ40万円が入った財布を奪われました。警察は強盗事件として、逃げた男の行方を追っています。きのう午後6時ごろ、横浜市西区の商業施設で「強盗の被害にあって財布をとられた」とアルバイトの男性（33）から110番通報がありました。警察によりますと、男性は商業施設の出入り口付近で見知らぬ男に「お前、俺にぶつかったな。俺はヤクザだ」などと脅され、現金