愛知県小牧市で19日、警察官が訪問中の家に、オレオレ詐欺の現金を受け取りに訪れたとして、19歳の男がその場で逮捕されました。 詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、名古屋市北区に住む無職の男(19)と、その交際相手で、小牧市に住む女子大学生(19)です。 警察によりますと男は19日午後、オレオレ詐欺の受け子として、小牧市内に住む81歳の女性宅に現金を受け取りに訪れました。 被害者の女性は、17日と18日にも