NY株式19日（NY時間13:08）（日本時間02:08） ダウ平均42052.63（+549.53+1.32%） ナスダック18058.74（+485.44+2.76%） CME日経平均先物37750（大証終比：+860+2.29%） 欧州株式19日終値 英FT100 8328.72（+75.04+0.91%） 独DAX 19002.38（+290.89+1.55%） 仏CAC40 7615.41（+170.51+2.29%） 米国債利回り 2年債 3.604（-0.013） 10年債3.745（+0.041） 30年債4.078