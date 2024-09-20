NINE JAPANは、同社代表のホスタクこと大園巧と、プロデューサーあおりな先生こと青木梨奈がお届けする公開生放送ラジオ番組・渋谷クロスFM「NINEが届ける無限の可能性」に、2024年9月1日のBreakingDown13で、見事13秒の秒殺KOで圧倒的勝利を収めた啓之輔選手の出演が決定。 「NINEが届ける無限の可能性」啓之輔選手出演 NINE JAPANは、同社代表のホスタクこと大園巧と、プロデューサーあおりな先生こと青木梨奈が