中国南部の深センで刃物を持った男に襲われた日本人の男子児童が死亡した事件を受け、児童が通っていた日本人学校では保護者会が行われ、通学路の安全対策などが話し合われました。広東省・深センで18日、登校中に男に刃物で切り付けられた日本人学校に通う小学5年生の男子児童は、病院で手術を受けましたが、19日未明、死亡しました。学校は19日保護者向けの説明会を開き、通学路の警備強化など今後の安全対策を説明したというこ