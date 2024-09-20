東京工芸大学芸術学部アニメーション学科が、アニメーション作家でイラストレーター、絵本作家でもある古川タク氏のイラストレーション、おどろき盤、漫画、映像作品などを大公開する企画展「―Taku Furukawa タクペディア展―」を、2024年9月20日(金)〜10月10日(木)、東京工芸大学中野キャンパス2号館メディアラウンジで開催します。 ―Taku Furukawa タクペディア展―  ■―Taku Furukawa タクペディア展―・会期